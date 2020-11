Serie A, le probabili formazioni di Udinese-Milan

MILANO – Le probabili formazioni di Udinese-Milan, sfida valida per la sesta giornata di Serie A ed in programma alle 12:30 alla “Dacia Arena”.

Qui Udinese, diversi dubbi per Gotti

I rientri di Musso, Larsen e Nuytinck stanno creando diversi grattacapi (positivi) a mister Gotti. In porta Musso viaggia verso il recupero, mentre Nuytinck è recuperato ma ha bisogno ancora di qualche allenamento e al suo posto giocherà Becao; trio di centrocampo confermato, mentre davanti solita coppia Okaka-Lasagna con l’ex di turno Deulofeu pronto a subentrare dalla panchina.

UDINESE (3-5-2) Probabili formazioni: Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger-Larsen, de Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Qui Milan, Pioli con i titolari

La notizia più importante per Pioli è arrivata nella tarda serata di venerdì: Gigio Donnarumma, così come Gabbia e Huage, è risultato negativo al tampone e sarà a disposizione per la trasferta di Udine; il portiere rossonero, dunque, ritroverà il suo posto fra i pali con Tatarusanu in panchina. Poi solita difesa, solito centrocampo e attacco confermato, con Saelemaekers titolare a destra e Leao a sinistra. Panchina per Rebic.

MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli