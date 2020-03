MILANO – Luca Serafini è intervenuto ai microfoni di “TMW Radio” per parlare della situazione sul futuro allenatore del Milan. Ecco le sue parole: “Un allenatore forte lo fa la società, non viceversa. Pioli o Rangnick? Uno non esclude l’altro, il secondo ha fatto una scelta ben precisa…”

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live