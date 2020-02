Sensi: “Derby partita a sé. Ibrahimovic? Ha alzato la concentrazione del Milan”

MILANO – Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare di Ibrahimovic e del Milan, i prossimi avversari dell’Inter. Ecco le sue parole: “Ibrahimovic è un giocatore che alzato la concentrazione a tutto il Milan e lo hanno dimostrato in queste partite. Abbiamo entusiasmo e voglia di lavorare, prepareremo la partita come tutte le altre ma è chiaro che il derby è una partita a sé, non contano tattica e moduli ma si vince con il cuore.”