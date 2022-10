Milan, scelto il prossimo colpaccio di mercato: “Ecco chi può arrivare” | News

Le valutazioni sono già ampiamente in corso in casa Milan in vista del futuro e soprattutto delle prossime mosse di mercato . Maldini ha le idee molto chiare sul da farsi: sono stati già individuati obiettivi e ruoli sui quali intervenire, con alcune priorità che hanno ovviamente la precedenza sugli altri target.

A gennaio i rossoneri andranno alla ricerca di occasioni, con un occhio puntato soprattutto verso gli esterni d'attacco. In previsione invece del calciomercato estivo, il Milan avrebbe già scelto quale dovrà essere il suo prossimo colpaccio: un centravanti. Il grande investimento verrà fatto in attacco, dove servirà un elemento giovane ma già pronto per una maglia pesante come quella rossonera. L'identikit è stato dunque tracciato e in base a questo Maldini e Massara avrebbero già individuato diversi profili molto importanti sui quali poter puntare. Noi li abbiamo racchiusi tutti nella nostra gallery di mercato, che potrete sfogliare rapidamente un nome dopo l'altro: partiamo subito quindi con la raffica degli attaccanti e occhio alle sorprese <<<