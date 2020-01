Scambio Politano-Kessie: Inter e Milan al lavoro per l’accordo

Scambio Politano-Kessie, il punto

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sta prendendo quota lo scambio tra Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, e Franck Kessie, centrocampista del Milan. I nerazzurri non vorrebbero cedere il classe 1993 in prestito, nonostante non sia al centro del progetto tecnico di Conte, valutando il suo cartellino circa 25 milioni di euro; il valore di Kessie, per l’appunto, si aggira sulla stessa cifra e lo scambio sembra, dunque, più che ragionevole: l’Inter avrebbe il centrocampista di forza fisica, buoni tempi di inserimento e senso del gol, il Milan il suo esterno mancino al posto di un deludente Suso.

Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra la dirigenza del Milan e quella dell'Inter per capire la fattibilità di questo clamoroso scambio ed, eventualmente, definirne i dettagli.