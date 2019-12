Sarà (stato) Patrick Cutrone a portare Matic al Milan?

Matic al Milan grazie a Cutrone?

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta tentando il colpo a sorpresa per la mediana. Trattasi di Nemanja Matic, centrocampista serbo classe 1988 in scadenza con il Manchester United. A tal proposito, una grossa mano al suo ex club potrebbe averla data Patrick Cutrone; lo scorso 25 novembre il serbo si è fatto fotografare a cena con un amico che non potrà che avergli parlato benissimo del Milan. Quell’amico, oggi in Premier League come lui, è Patrick Cutrone. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live