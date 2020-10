Sarà mamma a marzo e il Milan la conferma allenatrice: la storia di Gaia Missaglia

La storia di Gaia Missaglia

MILANO – Gaia, 31 anni, continuerà a seguire da bordo campo le pulcine rossonere guidate da una collega. Eppure, come spesso accade, rischiava di perdere il lavoro per la gravidanza che si concluderà a marzo: “Avevo – ha raccontato la coach Missaglia al Corriere della Sera – il sorriso, nel dire che sono incinta. Anche se una loro reazione positiva non era per niente scontata…”

Il Milan, infatti, ha deciso di confermarla sulla panchina delle pulcine rossonere: “Sono abituata a stare tutto il tempo con loro in mezzo al terreno da gioco, appena si troverà il modo di riprendere gli allenamenti rispettando ogni regola covid mi adatterò – promette Gaia – anche a un po’ di panchina e ufficio. Sono sicura che l’essere mamma regali alle donne una marcia in più in termini di empatia e organizzazione. Dovrebbero capirlo proprio tutti”.