Sanchez: “Sto bene. Sono pronto per sabato”

MILANO – Durante l’ultima partita del Cile, contro la Colombia, l’interista Alexis Sanchez ha subìto una botta da James Rodriguez. L’ex Arsenal e Manchester United ha però rassicurato tutti in vista del derby di sabato: “Sto bene, non è nulla di grave. Pronto per il derby di sabato? Sono sempre pronto, io amo quello che faccio”.