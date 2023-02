Milan, Lazar Samardzic conteso con i partenopei (e non solo)

L'obiettivo di mercato per la prossima stagione di Milan e Napoli si chiama Lazar Samrdzic . Il centrocampista tedesco è stato messo nel mirino dei due club per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. I campani starebbero pensando proprio a lui, dopo aver fallito i colpi di Ilic ora al Torino e Ounahi al Marsiglia. Il classe 2002 però ha una concorrenza fitta non solo in Serie A, ma anche in Premier League.

Come riferito dall'esperto di calciomercato Niccolò Ceccherini: "Intanto per quanto riguarda il centrocampo il Napoli segue sempre con attenzione Samardzic. Un’opzione da tenere sicuramente presente per la prossima stagione". Nel mentre il ds Giuntoli e il patron azzurro De Laurentiis dovranno lavorare al tema rinnovi. I nomi sono quelli di Lobotka, Rrahmani, Di Lorenzo e Juan Jesus. Il retroscena di qualche anno fa legato ai rossoneri in un'intervista rilasciata dal tedesco alla Gazzetta dello Sport: "Venimmo a Milano con tutta la famiglia. Parlammo con Paolo Maldini, ma non me la sono sentita di fare un’esperienza in una grande città in quel momento. Il Barcellona venne a casa mia, invece. Con Patrick Kluivert. Ma scelsi il Lipsia, era a un’ora da casa. Ed è stata una buona scelta".