Sabatini: “Icardi e Milik con questo Ibrahimovic starebbero in panchina”

MILANO – Sulle frequenze di Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Mediaset Sandro Sabatini, il quale ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo ottimo momento interrotto per via dell’infortunio riportato contro il Napoli: “Mauro Icardi e Arkadiusz Milik al Milan farebbero panchina. In questo momento Ibrahimovic è il giocatore più forte della Serie A, ed entrambi starebbero in panchina perché c’è lui”.