Milan, i rossoneri provano a scippare Marcus Thuram a Inzaghi

Il figlio dell'ex Juve, Parma, Barcellona e Monaco Lilian Thuram non sarebbe disposto a rinnovare con il Borussia Monchengladbach. Il classe '97 infatti non prolungherà il contratto in scadenza. Per questo motivo la dirigenza dell'Inter sta cercando di bruciare le tappe e giocare d'anticipo sul Bayern Monaco che gli avrebbe messo gli occhi da tempo. Piero Ausilio e Javier Zanetti sono a Doha anche per cercare di capire meglio i margini di trattativa per metterlo a disposizione di Simone Inzaghi.

Il Bayern Monaco penserebbe ad un quinquennale ma a partire da luglio mentre - dato che il giocatore ha già avvisato che non rinnoverà con il Monchengladbach- i tedeschi del Borussia per provare a monetizzare sarebbero disposti a prendere in considerazione offerte già da gennaio per non perderlo a zero. Il giornalista Alfredo Pedullà afferma che "Il club di Zhang lo avrebbe preso già la scorsa estate, se non fosse stato per quell’infortunio. Ma ancora prima, considerata la difficoltà a trovare un accordo con i tedeschi, i nerazzurri avevano deciso di virare su Joaquin Correa, trovando l’accordo con la Lazio".

L'Inter ci proverà per giugno ma le difficoltà sono molteplici anche perché la richiesta d'ingaggio non sarebbe indifferente. Considerando che il Bayern sarebbe disposto ad offrirgli anche 10 milioni di euro le speranze si assottigliano. Come si evince dalle ultime voci ci sarebbe anche l'interesse di altri due club italiani oltre all'Inter: la Juve e il si starebbero mettendo sulle tracce del giovane nato a Parma. Diciamo che il fatto che sia in scadenza sta attirando l'attenzione di diversi club. Con ogni probabilità diventerà il tormentone del prossimo mercato estivo. Resta da superare, per tutte le contendenti, la concorrenza del Bayern Monaco che sembra al momento essere in vantaggio su tutti.