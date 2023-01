Milan, ai rossoneri piace un difensore dell’Inter ma…

De Vrij tra gli obiettivi del Milan. E intanto l'Inter valuta Scalvini dalla Dea e Tiago Djalò, ex rossonero ora al Lille

Redazione Il Milanista

Milan e Tottenham guardano con interesse in casa Inter. Sì perché l’ex difensore biancoceleste Stefan De Vrij potrebbe non rinnovare con i nerazzurri. E così Simone Inzaghi si troverebbe senza Skriniar – sempre più vicino al Paris Saint Germain- e senza l’olandese che andrà in scadenza a giugno e quindi sarà svincolato a fine stagione e disponibile a zero. All’interno della trattativa si sarebbe inserito anche il Newcastle. L’olandese non se la sentirebbe di vestire la maglia rossonera per “rispetto nei confronti dell’Inter”.

Nel mentre ha parlato a Rai Sport anche Federico Pastorello-: "Non so se Skriniar andrà al PSG già entro la fine del mercato di gennaio, ma quello che posso dire è che i dirigenti dell’Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di contratto di De Vrij, che è un mio assistito. Lui vuole restare a Milano, ma ci sono anche altri club, in particolare spagnoli, che da tempo lo hanno richiesto". Su di lui ci sarebbe anche l'interesse di diversi club soprattutto in Liga.

Un altro ex della Lazio arrivato in estate -Francesco Acerbi- ha riorganizzato le gerarchie difensive delle squadra di Simone Inzaghi. Il difensore lombardo è stato preferito all'olandese nelle prime tre gare del 2023 ed è stato fortemente voluto dallo stesso tecnico. La coppia Marotta-Ausilio starebbe provando a convincere Stefan De Vrij a restare anche per non stravolgere troppo la difesa interista. Ma nel mentre si pensa anche al futuro e a forze più "fresche". Nello specifico uno degli obiettivi potrebbe essere il giovane dell'Atalanta Giorgio Scalvini (ma il suo cartellino è stato valutato 35-40 milioni dalla Dea) e anche l'ex Milan Tiago Djalò che poteva arrivare in nerazzurro già la scorsa estate. Il portoghese classe 2000 ha vestito per cinque mesi la maglia della Primavera del Milan prima di essere ceduto nell'estate 2019.