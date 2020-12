MILANO – Domenica pomeriggio, durante il match contro la Fiorentina, Alessio Romagnoli ha trovato la via del gol. Per il capitano rossonero è la rete numero 9 in rossonero che gli permette di agganciare, nella classifica marcatori all time rossonera: Greaves, Gai, Ronaldo, Javi Moreno, Sloan, Del Medico, Kluivert, Tosolini, Leao, Cucchiaroni, Poggia, Stroppa, Capello.