Roma 1-2 Milan, statistiche e curiosità dal match dell’Olimpico

MILANO – Il Milan ha battuto 1-2 la Roma nel posticipo della 24esima giornata di Serie A; a segno tra i rossoneri Franck Kessie su calcio di rigore al 34esimo e Ante Rebic al 56esimo, intervallate dal momentaneo pareggio giallorosso firmato da Veretout al 49esimo. Ibrahimovic e compagni, dunque, restano saldi al secondo posto in classifica con 52 punti, a -4 dall’Inter capolista, a +6 da Juventus (con una partita in meno) e Atalanta e a +8 dal quinto posto.

Una vittoria fondamentale, che permette al Milan di consolidare il secondo posto in classifica e allontanare proprio una diretta concorrente come la Roma per un posto Champions. Un 2-1 che porta le firme di Kessie e Rebić. Proprio loro, sono due dei protagonisti degli 8 numeri post-partita. Leggiamoli:

1- Il Milan ha vinto 13 delle prime 19 trasferte stagionali considerando tutte le competizioni (4N, 2P): nella loro storia, i rossoneri hanno impiegato meno gare per arrivare a 13 successi esterni solo nel 1992/93, con Fabio Capello in panchina (15).

2- Nessun giocatore ha segnato più reti dal dischetto di Franck Kessie (sette) nei top-5 campionati europei in corso, al pari di Bruno Fernandes, Ben Yedder e Depay.

3- L’ivoriano ha stabilito il proprio record di marcature in Serie A in una singola stagione (otto).