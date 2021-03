Roma 1-2 Milan, la cronaca e gli highlights del match

MILANO – Il Milan ha battuto 1-2 la Roma nel posticipo della 24esima giornata di Serie A; a segno tra i rossoneri Franck Kessie su calcio di rigore al 34esimo e Ante Rebic al 56esimo, intervallate dal momentaneo pareggio giallorosso firmato da Veretout al 49esimo. Ibrahimovic e compagni, dunque, restano saldi al secondo posto in classifica con 52 punti, a -4 dall’Inter capolista, a +6 da Juventus (con una partita in meno) e Atalanta e a +8 dal quinto posto.

La cronaca di acmilan.com

L’approccio del Milan alla partita è deciso: al 3′ Tomori segna ma tutto viene annullato per un fuorigioco di partenza di Kjær. Due minuti più tardi Ibra ruba palla a Pau López ma con il tacco non capitalizza. L’inerzia è tutta rossonera e, al 9′, Ibra si vede annullare lo 0-1 per un fuorigioco su assist di Rebić. Ancora il croato: al 17′ il suo destro dal limite viene smanacciato in corner. Sempre e solo Milan: al 27′ traversa piena di Kjær su corner di Çalhanoğlu. Al 28′ si vede la Roma: sponda di Mancini per Mkhitaryan, che mette dentro di testa, ma è tutto fermo per un fallo in partenza del difensore giallorosso. I rossoneri tornano in avanti ed è ancora Pau López, al 33′, a dire di no al gran sinistro di Rebić. Un minuto più tardi, altra grande parata del portiere spagnolo sul destro di Saelemaekers. In ripartenza la Roma trova spazio e al 37′ è provvidenziale il salvataggio di Tonali sul tentativo a botta sicura di Pellegrini. Al 38′ i giallorossi pungono con Mkhitaryan, che davanti a Gigio cerca un pallonetto che termina a lato. Al 42′ un intervento di Fazio su Calabria provoca un calcio di rigore per noi, che Kessie non sbaglia per il meritato vantaggio.

Inizia la ripresa ed è Theo a sfiorare il raddoppio con un sinistro largo di poco. Sul ribaltamento di fronte ecco il pareggio: Spinazzola serve a rimorchio Veretout, che di destro conclude sul palo lontano. Il Milan non smette di giocare e torna in vantaggio al 58′: Saelemaekers lancia Rebić, che controlla e segna con un sinistro chirurgico. Ecco Leão: al 69′ semina Karsdorp e Villar in area, ma il suo destro è centrale. Theo si rende ancora pericoloso con una fuga delle sue, smorzata in corner, ma sull’altro lato del campo Mkhitaryan mette paura a Gigio con un sinistro largo di pochissimo. Al 78′ è Tomori in scivolata a esaltare nuovamente i riflessi di López, che evita l’1-3 e si ripete due minuti più tardi sul tentativo da metà campo di Krunić. Brivido finale al 93′: Pedro sbuccia il sinistro ma Gigio è attento sul sinistro di Mkhitaryan.

https://www.acmilan.com/it/news/videos/highlights/2021-02-28/roma-milan-gli-highlights