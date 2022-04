News Milan – Schira spaventa il Diavolo: “Stanno parlando col suo agente”

Il Milan è concentrato sul finale di stagione per regalare ai tifosi il 19esimo scudetto della loro storia. La squadra di Pioli non può distrarsi e d'ora in avanti proverà a vincerle tutte.

Nonostante la priorità sia quella di convincere sul campo, anche il fronte calciomercato continua ad essere bollente. Maldini e Massara stanno lavorando sui colpi in entrata per la prossima stagione ma dovranno essere bravi anche a non cedere giocatori importanti in vista del futuro.