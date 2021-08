News Milan – Chi si rivede! Ora Maldini è “costretto” ad accelerare

Si è fermato Franck Kessie. Il centrocampista del Milan ha accusato uno stiramento al flessore della coscia sinistra. Non la migliore delle notizie anche perché Stefano Pioli nella passata stagione non aveva mai rinunciato all'ivoriano, se non costretto. Tornerà a settembre l'ex Atalanta e questo non fa che modificare ulteriormente i piani del club meneghino, sempre alla ricerca di un mediano in vista dell'inizio del campionato. Un problema da risolvere velocemente, perché Bennacer è alla ricerca della migliore condizione fisica dopo la positività al Covid e in rosa restano Krunic, che potrebbe partire così come Pobega, e Tonali.

Una pedina fondamentale, che dovrebbe tornare per settembre. Serve quindi un sostituto all'altezza, in grado di non far rimpiangere Frank Kessie. Piace Yacine Adli del Bordeaux non è un mistero, così come non è un segreto che il Diavolo e il club francese siano in trattativa per il giovane. L'idea di Maldini e Massara però è quella di puntare un profilo più simile al Presidente<<<