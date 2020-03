Rinnovo o cessione: Donnarumma può davvero lasciare il Milan?

Milan, quale futuro per Donnarumma?

MILANO – Tra i tanti(ssimi) casi spinosi in casa Milan in questa stagione figura certamente tra i principali quello relativo al rinnovo di Gianluigi Donnarumma; il portiere classe 1999, assistito da Mino Raiola, infatti, ha il contratto in scadenza con il club di via Aldo Rossi a giugno 2021 e, in caso di mancato accordo fra le parti, potrebbe davvero lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato estivo.

PROBLEMA ECONOMICO – Il problema evidenziato dalle parti in causa (dirigenza rossonera e entourage del portiere) non è assolutamente tecnico, dato che Donnarumma è tra i migliori al mondo nel suo ruolo ed è, nonostante i 21 anni, un punto di riferimento nello spogliatoio milanista, ma è sopratutto economico; Gigio guadagna 6 milioni di euro all’anno e, in caso di nuovo contratto, il suo stipendio dovrebbe essere alzato, nonostante la politica del Milan sembra dirigersi verso un monte ingaggi al ribasso.

POSSIBILI OFFERTE – Come già anticipato, dunque, in caso di mancato rinnovo Donnarumma potrebbe liberarsi da svincolato al termine della prossima stagione. Il Milan, di conseguenza, potrebbe già decidere di cederlo in estate per un’offerta dai 50 milioni di euro in su: Manchester City, Manchester United, Everton, Chelsea e il PSG di Leonardo sono le possibili destinazioni.

INDIZIO SOCIAL – Intanto, ieri Donnarumma ha postato sui social la foto di un libro d'inglese vicino a un blocco per gli appunti. Il post ha ovviamente scatenato le reazioni dei follower, che l'hanno interpretato come un indizio di mercato: sarà davvero così?