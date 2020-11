Rinnovo in vista per Calabria

MILANO – Rispetto alle stagioni passati, Davide Calabria sembra essere un altro giocatore. Il terzino classe ’96 sta offrendo ottime prestazioni che gli sono valse la convocazione anche in Nazionale. Eppure durante il mercato estivo Calabria era in uscita dal Milan, ma oggi si parla addirittura di rinnovo. Il contratto del bresciano non è un’urgenza visto che l’attuale accordo scadrà solo nel 2022. Secondo quanto riportato da Tuttosport il terzino sarebbe disposto rinnovare il suo contratto alle stesse cifre dell’attuale: 2 milioni a stagione.