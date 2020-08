“Rinnovo difficile”, ma la strada è in discesa: le ultime su Ibrahimovic

Milan, le ultime su Ibrahimovic

MILANO – Il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic è stato più che positivo, sia dal punto di vista tecnico (10 goal e 5 assist in un girone) che caratteriale, con la personalità della squadra rossonera che è nettamente aumentata migliorandosi. Il rinnovo, dunque, sembra più che doveroso.

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, prima dell’ultima di campionato contro il Cagliari, aveva definito “difficile” la trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic, ma in realtà la strada è piuttosto in discesa visto che c’è la volontà di tutte le parti coinvolte a proseguire insieme. I segnali che arrivano sono positivi e dunque l’accordo tra le parti sembra essere solo una questione di giorni: nelle prossime ore, probabilmente verso la fine di questa settimana, ci sarà l’incontro decisivo tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live