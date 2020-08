Ricardo Rodriguez al Torino: quanto risparmia il Milan in bilancio

Ricardo Rodriguez al Torino, le cifre

MILANO – AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Ricardo Iván Rodríguez Araya al Torino FC. Con la cessione del terzino svizzero, il club rossonero risparmia i 2,1 milioni di euro di ingaggio risparmiando sulla quota d’ammortamento nel bilancio di giugno 2021 (circa 3 milioni) e di non fare minusvalenza.

Come riporta MilanNews.it, la cifra d'acquisto del terzino svizzero dal Wolfsburg nel 2017, leggendo i bilanci rossoneri, è stata di 14.189.736 euro. Al 30 giugno 2020 il valore del terzino a bilancio era di 3.547.434 euro, considerati gli ulteriori due mesi di ammortamento e data per certa la cifra d'acquisto del Toro pari a 3 milioni più bonus allora i rossoneri non dovrebbero iscrivere nessuna minusvalenza nel prossimo bilancio.