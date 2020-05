Riaperto Milanello: oggi il via agli allenamenti del Milan

Milan, via agli allenamenti

MILANO – Il Milan ripartirà oggi con gli allenamenti: a Milanello regole ferree e una serie di protocollo da seguire per garantire la salute di tutti. Niente pallone e docce in camera. I Donnarumma, Hernández, Bonaventura, Duarte e Biglia: il primo gruppo al lavoro al mattino. Ora che il primo passo è stato compiuto, i giocatori cominceranno una fase di riatletizzazione con particolare riferimento alla forza persa in questi due mesi di attività limitata.

Oggi via agli allenamenti per i primi 14, sei al mattino e otto al pomeriggio, così i rossoneri tornano in campo. Zlatan in arrivo, fino all'ultimo si allena a casa sui campi dell'Hammarby.