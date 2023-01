Milan, responsabilità di mercato. E si pensa a due Blues…

Tra gli errori fatti nella finestra estiva di mercato e i tanti infortuni. Il Milan deve ripartire. Servono rinforzi per la prossima stagione

Redazione Il Milanista

Secondo il direttore della Gazzetta dello Sport -Stefano Barigelli- : “Il Milan sta attraversando una fase non felice. Secondo me non ha azzeccato il mercato: Pioli è stato costretto a un certo punto della stessa stagione a giocare con gli stessi uomini e a fare gli stessi cambi. In corsa ha dovuto cambiare un progetto. L’errore del Milan è stato secondo me, non tanto quello di De Ketelaere che lo difendo e che in alcuni momenti del gioco si capisce che è un talento e bisogna dargli tempo, ma quello di non prendere un grande centravanti. L’errore del mercato del Milan è Origi. Pioli è stato costretto di nuovo ad inventarsi una squadra diversa da quella che immaginava e non sempre si possono fare miracoli”.

Tuttosport darebbe invece la colpa all’ex Brugge. Insomma a prescindere dalle colpe bisogna fare un’analisi di coscienza e ripartire. Il Milan -inoltre- ha perso uno come Franck Kessie. E in attacco manca anche un secondo di Giroud. Al di là del mercato e delle scelte fatte Pioli adesso ha il difficile compito di ricaricare i suoi. Manca la motivazione e dopo la vittoria dello Scudetto dell’anno scorso qualcosa si è incrinato. Dopo i successi è molto più complicato mantenere lo status quo e non abbassare la guardia. Gli assestamenti non sono facili. Il Milan deve ricominciare a fare il Milan. Cose semplici ma efficaci. Forse si respira un po’ di “aria viziata”: è tempo di stravolgere qualcosa per ritrovare la brillantezza.

L’attacco del Milan è spaesato. Dall’inizio del nuovo anno solo Rafa Leao è andato a segno. E Giroud da solo non riesce più a fare gli straordinari. Motivo per il quale forse contro la Lazio potrebbe partire dalla panchina. Sono sei le gare senza un suo gol. Il Mondiale ha sicuramente contribuito a questo calo fisico del francese. In queste ore il Milan sta cercando rinforzi per la prossima stagione. Secondo calciomercato.com, "Nelle prossime settimane il Milan avrà un confronto con il Chelsea per capire quali sono i giocatori in uscita da Londra e a quali condizioni. A Maldini e Massara piace molto il centrocampista inglese Loftus-Cheek la cui valutazione si aggira sui 30 milioni di euro. Più facile arrivare all’ala destra americana Christian Pulisic che ha un contratto in scadenza nel 2024 e una concorrenza spietata nel ruolo e può lasciare Stamford Bridge a prezzo di saldo".