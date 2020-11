Report – Di chi è il Milan? L’indagine di RaiTre vuole fare chiarezza

MILANO – Chi è il vero proprietario del Milan? E’ questa la domanda che si è posto il programma Report. Secondo quanto riportato dal programma di RaiTre ad avere la maggioranza dei rossoneri non sarebbe il fondo Elliott, bensì due consiglieri di amministrazione: Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. I due sono stati i registi dell’ingresso del fondo di Paul Singer nel club di via Aldo Rossi. Ecco il post pubblicato su Twitter che annuncia l’inchiesta che verrà messa in onda il 16 novembre alle 21.20