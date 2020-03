Rebus ripresa della Serie A. Ipotesi su 3 date in maggio

Con il rinvio al 2021 dell’Europeo non si spegne il dibattito su quando e come riprenderanno i campionati nazionali sulla base degli sviluppi della diffusione del COVID-19. L’ipotesi play-out e play-off per il momento non ha raccolto molti apprezzamenti, mentre la maggioranza sembra propendere per la chiusura del campionato in estate.

Stando alle attuali condizioni cominciare a gareggiare di nuovo in aprile non sembra fattibile, ecco perché sono state proposte tre possibilità: il 2, il 9 o il 16 maggio. Nel primo caso si riuscirebbe a terminare la stagione a fine giugno, giusto in tempo per la scadenza dei contratti, negli altri due invece si sforerebbe a luglio con tutte le conseguenze del caso. Anche per questo la UEFA sta spingendo per la ripresa più immediata.