MILANO – La partita contro il Sassuolo ha regalato grandi emozioni ai tifosi sia per la vittoria sui neroverdi sia per le notizie arrivate sul futuro allenatore del club, che hanno confermato Pioli. Tra i protagonisti della partita c’è stato sicuramente Ante Rebic nonostante non abbia trovato la via gol. Il croato ha offerto un’altra prestazione di grande intensità e di corsa. I dati del match hanno registrato una velocità di ben 34,15 km/h.