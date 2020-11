Rastelli: “Milan candidato forte allo scudetto, ma bisogna vedere se reggerà a tutti gli impegni”

MILANO – L’ex allenatore di Cagliari e Avellino Massimo Rastelli ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Ecco cosa ha detto sull’ultima giornata di campionato e sul Milan: “Bella vittoria ieri del Napoli. La Roma sta pagando gli impegni ravvicinati e per le assenze di vario genere è costretta ad utilizzare una rosa ridotta al lumicino. Dopo il primo gol del Napoli non c’è stata più partita. I partenopei sono apparsi compatti e capaci di ripartire con gran velocità. Ora serve continuità per raggiungere i grandi traguardi. Se Insigne merita la 10? Credo che quella maglia sia qualcosa di intoccabile per tutti, quel numero significa tantissimo per Napoli e sarebbe un gran peso per chi la indossa. Quanto al Milan, credo che sia una candidata forte allo scudetto perché ha trovato consapevolezza e ha capito che se la può giocare. Siamo ancora all’inizio e naturalmente bisognerà vedere se potrà reggere a tutti gli impegni“.