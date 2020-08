Rangnick: “Non sarebbe stato saggio andare al Milan”

Milan, parla Rangnick

MILANO – Ralf Rangnick, ex principale candidato per la panchina del Milan nella prossima stagione, si è così espresso a Süddeutsche Zeitung sul suo mancato approdo in rossonero: "​Il Milan da quando è ripreso il campionato ha fatto molto bene, con nove vittorie e tre pareggi, non sarebbe stato saggio andarci. Non importa da quale prospettiva si guarda tutto questo, se dalla mia o da quella del club, non sarebbe stato saggio. Se mi mettessi nei panni dei milanisti, che si tratti di allenatori, direttori sportivi, giocatori o tifosi difficilmente avrei capito perché il Milan avrebbe voluto cambiare tutto dopo periodo così positivo".