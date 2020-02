Rangnick ha già firmato per il Milan? Tutta la verità

Milan, Rangnick o Allegri per la panchina

MILANO – Sul campo il Milan di Stefano Pioli, nonostante qualche alto e basso, sta risalendo man mano la classifica, con un gioco che inizia a decollare e una squadra che sembra a trovarsi a suo agio con il tecnico ex Fiorentina.

IDEA RANGNICK – Secondo quanto riportato dall’Equipe, nota testata francese, però, Ralf Rangnick avrebbe già firmato il contratto che lo legherà al Milan a partire dalla prossima stagione, scalzando Pioli anche in caso di qualificazione all’Europa League.

I colleghi transalpini rivelano, inoltre, che sia stato l’AD rossonero Gazidis a spingere fortemente per questa candidatura e per il doppio ruolo affidato all’attuale direttore sportivo del Lipsia (allenatore + direttore sportivo), tanto che ci sarebbe un accordo firmato con una penale già stabilita nel caso in cui non venisse rispettato. Da Elliott, però, fermano tutto: la proprietà smentisce l’indiscrezione, nessun contratto è mai stato sottoscritto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tali smentite si riferiscono, sopratutto, al desiderio di Boban e Maldini di ri-affidare la panchina rossonera a Max Allegri. In più, "se Rangnick avrà realmente delle chance significherebbe aver assistito all'ennesima rivoluzione societaria: non sarebbero gli attuali dirigenti a decidere il prossimo allenatore, ma l'amministratore delegato. Un ribaltone che oggi non è credibile".