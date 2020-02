Rangnick al Milan, non ci sono conferme: tutta la verità

Rangnick al Milan, il punto

MILANO – Nella giornata di ieri, la Bild, nota testata sportiva tedesca, ha fatto traballare la panchina del Milan rivelando che i rossoneri sarebbero pronti ad affidare il ruolo di allenatore e di direttore sportivo a Ralf Rangnick, ex tecnico del Lipsia ed oggi direttore tecnico di tutte le squadre controllare dal gruppo Red Bull. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, non ci sono conferme: il futuro della panchina del Milan verrà deciso a maggio.