Rangnick al Milan: “Nessuno accordo firmato a dicembre”

Rangnick al Milan, parla il tedesco

MILANO – Ralf Rangnick, attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, si è così espresso a Sport 1 sulle parole di Boban, il quale, dopo il licenziamento con il club rossonero, ha rivelato di un accordo firmato tra il tedesco e il Milan già a dicembre: “Non è assolutamente vero”. Solo frasi di circostanza? In fondo, non potrebbe mica dire il contrario a marzo in piena stagione… CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live