Rangnick al Milan, parla l'agente

MILANO – Mark Kosick, agente di Ralf Rangnick, possibile futuro allenatore e direttore sportivo del Milan, si è così espresso all'autorevole testata tedesca Bild sulle voci riguardanti il suo assistito: "Gazidis e Rangnick si conoscono da anni e parlano spesso, ma non ci sono piani di lavorare insieme ora. Per adesso ci sono altre priorità".