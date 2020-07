Rangnick al Milan, è fatta: la smentita è solo di facciata?

Rangnick al Milan, le ultime

MILANO – Il Milan, sul campo, sta viaggiando finalmente a ottimi ritmi, con Pioli che sembra aver trovato la quadra tattica e caratteriale per far sì che la squadra possa qualificarsi alla prossima Europa League. In casa rossonera, dunque, non sembra affatto tempo di adagiarsi, neanche tra i tavoli dirigenziali.

Fatta per Rangnick

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà di via Aldo Rossi ha portato avanti la scelta che aveva individuato da tempo: sarà Ralf Rangnick a guidare la squadra del prossimo futuro, nel ruolo di allenatore e direttore tecnico, binomio inedito nel calcio italiano. Gazidis avrebbe comunicato tale decisione anche a Maldini al quale verrà proposto un ruolo di ambasciatore: il capitano difficilmente accetterà.

Smentita diplomatica?

Resta difficile, inoltre, immaginare Stefano Pioli ancora sulla panchina rossonera, anche in caso di un finale di stagione strabiliante; il club lascia aperta questa possibilità ("Nessuna decisione tecnica è stata presa né verrà presa prima della fine della stagione", ha detto in serata all'ANSA una fonte rossonera), ma pare più una mossa strategica e di diplomazia per non demotivare il gruppo in vista del rush di fine stagione. E soprattutto per non scaricare il tecnico attuale, che la proprietà ha spesso lodato per capacità e serietà.