Rangnick al Milan, da Elliott arrivano solo smentite

Rangnick al Milan, arrivano smentite

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, “ci sarebbe un accordo firmato tra Ralf Rangnick e il Milan con una penale già stabilita nel caso in cui non venisse rispettato. L’a.d. Gazidis è l’unico dirigente attratto dalla possibilità di ingaggiare Rangnick e l’unico che avendo facoltà di mettere nero su bianco potrebbe aver prodotto un documento scritto. Da Elliott però fermano tutto: la proprietà smentisce l’indiscrezione, nessun contratto è mai stato sottoscritto”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live