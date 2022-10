News Milan | Vice-Theo, botto dal Tottenham, ansia Leao: raffica di mercato

Le news e le voci di mercato continuano a circolare senza sosta in orbita Milan, che in effetti di nodi da sciogliere e di situazioni in ballo ne ha diverse. La dirigenza rossonera di certo non rimane ferma ad aspettare l'apertura ufficiale del calciomercato per entrare in azione. Anzi, Maldini e Massara si stanno già muovendo in questo senso.