News Milan / Conte, Leao, Icardi, Zaniolo: arrivano aggiornamenti clamorosi

Le notizie in casa Milan non finiscono mai e le novità sono all'ordine del giorno. In queste ultime ore in particolare, sono spuntate davvero tante news di mercato che meritano particolare attenzione vista l'importanza che hanno. I temi in ballo sono molteplici: dal futuro di Rafael Leao a quello della panchina rossonera, fino ad arrivare ad alcune possibili cessioni e alcuni grossi obiettivi di calciomercato in entrata.