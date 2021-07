News Milan – Offerta da 35 milioni e super affare last minute: la raffica

Comincia un'altra settimana di passione per i tifosi del Milan, desiderosi di poter presto accogliere a Milanello nuovi acquisti, che possano elevare il livello qualitativo della rosa. Fra meno di un mese si tornerà a fare sul serio con il calcio giocato, ecco allora che il tempo non è poi così tanto per completare la squadra a disposizione di Pioli. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, andiamo a vedere tutti gli ultimi aggiornamenti sul mercato del club rossonero: si parte con la nuova raffica<<<