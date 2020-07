Qui Sassuolo, verso il Milan: De Zerbi cambia come al solito

Le ultime sul Sassuolo

MILANO – Roberto De Zerbi, come al solito, cambia tanto rispetto all’ultimo match dei neroverdi. In difesa, al fianco di Marlon, ballottaggio tra Chiriches e Peluso vista la squalifica di Ferrari; Kyriakopoulos agirà a sinistra prendendo il posto di Rogerio. Traorè, in ballottaggio con Bourabia, affiancherà Locatelli in mediana, con l’attacco confermato: Berardi, Djuricic e Boga dietro Caputo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Traore, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

