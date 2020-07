Qui Parma, verso il Milan: D’Aversa ritrova il tridente pesante

Qui Parma, le ultime verso il Milan

MILANO – Roberto D’Aversa valuta qualche cambio per la gara contro il Milan, contro cui dovrebbe riproporre dall’inizio i pezzi da novanta: tornano in campo da titolari sia Gervinho che Kulusevski, con il recuperato Cornelius nel ruolo di prima punta. Non recupera Kucka, che sarà sostituito da Grassi; conferma per Brugman.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Ballottaggi: Darmian 55%-Laurini 45%, Grassi 55%-Hernani 45%, Brugman 60%-Hernani 40, Cornelius 60%-Inglese 40%

