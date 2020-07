Qui Juventus, verso il Milan: Sarri sceglie Rugani e Higuain

Juventus, le ultime

MILANO – Senza De Ligt e Dybala, assenti per squalifica, Maurizio Sarri si affiderà dal primo minuto a Rugani al fianco di Bonucci e a Higuain centravanti. Conferme dal primo minuto anche per i redivivi Rabiot e Bernardeschi, con Pjanic ancora in mediana.

JUVENTUS (4-3-3) Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

