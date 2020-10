Qui Inter, le ultime verso il derby: Bastoni assente, ci sono i titolari

Qui Inter, le ultime verso il derby

MILANO – Le scelte di Antonio Conte per il match di questa sera saranno fortemente condizione dal coronavirus, con ben sei giocatori contagiati; uno solo di essi, però, era certo del posto da titolare: Bastoni. Con Skriniar e il centrale classe 1999 fuori dai giochi, la difesa del derby sarà composta da D’Ambrosio e Kolarov con De Vrij centrale. In mediana ancora panchina per Eriksen e spazio a Brozovic e Vidal. Perisic e Hakimi sulle corsie esterne. Barella invece agirà da trequartista nel 3-4-1-2 alle spalle dell’intoccabile duo Lukaku-Lautaro. Sanchez, così come Eriksen, partirà dalla panchina.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Martinez. (Squalificati: Sensi; Indisponibili: Vecino, Young, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu, Bastoni)