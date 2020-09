Qui Crotone, verso il Milan: l’ex Stroppa conferma il 3-5-2

Qui Crotone, le ultime verso il Milan

MILANO – L’ex rossonero Giovanni Stroppa schiererà il solito 3-5-2, preferendo, stando alle ultime indiscrezioni, Vulic all’altro ex Milan Zanellato. Fuori Riviere, in goal alla prima contro il Genoa, acciaccato per un fastidio muscolare al polpaccio: in attacco, assieme all’intoccabile Simy, dovrebbe esserci Dragus. Pedro Pereira e Cigarini titolari.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Cigarini, Vulic, Messias, Molina; Simy, Dragus. Allenatore: Stroppa