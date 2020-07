Qui Atalanta, verso il Milan: lo squalificato Gasperini può scegliere

Atalanta, le ultime pre Milan

MILANO – Lo squalificato Gasperini non ha problemi di squalificati (a parte Castagne) e potrà contare sulla sua squadra al completo. Davanti a Gollini, trio con Toloi, l’ex Caldara e Palomino; poi Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens e in attacco Gomez e Malinovskyi dietro Duvan Zapata. Panchina iniziale per Muriel, Ilicic e Pasalic.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

