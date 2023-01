Quarti di finale di Coppa Italia: le probabili formazioni di Inter e Atalanta

Stasera va in scena la Coppa Italia : alle 21 si affronteranno Inter ed Atalanta . Gli altri match dei Quarti di finale saranno poi: Fiorentina-Inter domani alle 18.00, Roma-Cremonese a seguire (alle 21.00) e infine Juventus-Lazio giovedì sera alle 21.00 allo Stadium. Il prossimo avversario del Milan dovrà affrontare gli uomini di Gasperini . La Dea non farà molto turnover e vuole sfatare il "demone di San Siro". Fatta eccezione per Demiral (accostato proprio all'Inter in queste ultime ore di mercato) Palomino e Zappacosta , l'Atalanta non ha altri indisponibili.

Queste le probabili formazioni dei bergamaschi: Musso in porta; difesa a tre composta da Scalvini, Djimsiti e Toloi. Centrocampo a quattro formato da Hateboer, De Roon, Koopmeiners e Maehle. Infine tridente "micidiale" Boga-Hojlund-Lookman. La coppia Zapata-Muriel verrà coinvolta probabilmente a gara in corso, come arma di riserva. I bergamaschi a Zingonia oggi per l'ultimo allenamento in vista del match di stasera. Per quanto riguarda invece Simone Inzaghi, i nerazzurri dovranno fare a meno di Brozovic e Handanovic. Panchina per Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan e Dzeko (assieme a Big Rom). Out Skriniar per ovvi motivi legati alla trattativa in corso con il PSG. Uno fra i titolari di stasera è Robin Gosens, l'ex della serata. L’esterno ha vissuto a Bergamo per diverse stagioni e solo in quella 2019/2020 ha collezionato ben 20 reti in campionato e 14 assist.