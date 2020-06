PSG e Guardiola su Bennacer: Milan, perché venderlo?

Milan, ipotesi cessione di Bennacer?

MILANO – Tra i punti cardine nel nuovo progetto rossonero, a prescindere che esso sia guidato da Pioli o da Rangnick o da Maldini, c’è senza ombra di dubbio Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, classe 1997, ha disputato in crescendo la sua prima stagione al Milan, acquistando man mano fiducia e consapevolezza e prendendosi sulle spalle centrocampo e gioco della squadra, sia in fase offensiva che difensiva.

Venderlo, dunque, non sarebbe assolutamente nei piani della dirigenza di via Aldo Rossi, ma – si sa – le vie del mercato sono infinite e, di fronte a tanta moneta sonante, solitamente vien difficile opporre eccessiva resistenza.

DUE CLUB INTERESSATI – 50 milioni di euro: a tanto corrisponderebbe, secondo le ultime indiscrezioni, la clausola rescissoria presente sul contratto di Bennacer che gli permetterebbe di lasciare immediatamente il Milana. fronte del pagamento totale della cifra prima citata. Due club, tra l’altro, sarebbero capaci di pagarla: PSG e Manchester City i quali, a quanto pare, sarebbero rimasti stregati dal 22enne rossonero tanto da investire su di lui. Al momento, comunque, non ci sono stati contatti ufficiali tra i club, ma la sensazione è che Leonardo e Guardiola faranno certamente un tentativo. Il Milan, dal canto suo, resisterà finché potrà, con Bennacer che valuterà anche in base al minutaggio che gli verrà eventualmente promesso.

CESSIONE OPPORTUNA? – Come già affermato in precedenza, Bennacer è già uno dei punti saldi del Milan che sta (ri)nascendo. Venderlo, dunque, vorrebbe dire (ri)cambiare nuovamente strategia, andando a cercare sul mercato una nuova pedina con le caratteristiche complete come quelle in possesso dell'algerino. Certo, la plusvalenza sarebbe importantissima: Bennacer era arrivato l'anno scorso per 13 milioni di euro, ma – diciamocelo – i soldi non sono tutto. Oggi più che mai. E Bennacer non va ceduto.