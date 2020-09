Prima volta per Ibrahimovic in Europa League con il Milan

MILANO – C’è sempre una prima volta. Anche per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, dopo aver tenuto con il fiato sospeso tutto lo staff rossonero e i tifosi, sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di giovedì sera contro lo Shamrock, che si giocherà a Berlino. A 38 anni Ibra ha smaltito la contusione alla gamba destra e potrà esordire con la maglia del Milan in Europa League, che ha vinto con lo United nel 2017. Ibrahimovic, nelle precedenti annate in rossonero, ha collezionato 16 presenze nelle competizioni europee, ma tutte in Champions League.