Prima doppietta di Leao in carriera

MILANO – Tra i protagonisti del match di ieri del Milan contro lo Spezia c’è stato Rafael Leao. Il portoghese, nonostante una prestazione in chiaroscuro, è andato in rete per ben due volte. Per l’ex Lille si tratta della prima doppietta in carriera tra Ligue 1 e Serie A. A riportare il dato è il sito di statistiche Opta.