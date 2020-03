Premier League sotto osservazione per il Coronavirus.

MILANO – Qualora l’epidemia da Coronavirus dovesse aggravarsi i vertici della Premier League e la Federcalcio starebbero considerando l’idea di giocare il campionato a porte chiuse: escluso, per il momento, l’ipotesi di rinvii o variazioni di calendario. Anche il Primo Ministro Borsi Johnson ha confermato come la Premier League sia sotto osservazione. Le misure precauzionali per fermare i contagi saranno prese in considerazioni nelle prossime settimane. Il campionato d’oltremanica ha già che le porte chiuse dovranno limitarsi ad una giornata, viceversa la soluzione migliore sarà sospendere per qualche settimana l’intero campionato.

