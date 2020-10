Pradè: “Pezzella? L’ultima offerta ricevuta era un prestito dal Milan. Rebic? Non spetta a me”

MILANO – Durante la conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè ha parlato di Ante Rebic e German Pezzella, cercato ieri dal Milan. Ecco le sue parole: “Milenkovic e Pezzella con una cifra congrua potevano andare anche loro, come Chiesa. A Milenkovic proveremo a rinnovare il contratto. Se non accetterà, l’anno prossimo lo venderemo. Su Pezzella l’unica offerta ce l’hanno portata ieri sera, un prestito chiesto dal Milan. Questione Rebic? Non spetta a me“.