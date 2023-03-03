Milan, le possibili mosse di Vincenzo Italiano: Terzic out

Italiano studia la formazione anti-Milan per cercare di risollevare la stagione della Fiorentina ora 12° in classifica

​In casa Fiorentina si studiano intanto le possibili opzioni per cercare di arginare il Milan dell’ex allenatore della Viola. Vincenzo Italiano -reduce in campionato da una bella vittoria contro la terzultima in classifica- dovrà rinunciare a Terzic, costretto ad uscire durante la trasferta al Bentegodi contro l’Hellas Verona lunedì pomeriggio. Il giocatore è alle prese di nuovo con problemi all’adduttore. Si parla di circa due settimane di stop per lui. A sinistra tornerà Biraghi; mentre a destra per il momento la maglia da titolare dovrebbe andare a Dodo. Al centro della difesa invece qualche dubbio in più: M.Quarta si contende il posto con Milenkovic (che ritorna a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica) ed Igor. Italiano punterà poi su Bonaventura e Saponara. Buone chances di vedere Cabral partire da titolare insieme a Nico Gonzalez.

Secondo gli ultimi dati i biglietti venduti sarebbero attorno ai 14mila da aggiungersi al numero degli abbonati (21.927): si va verso il sold out al Franchi (sono stimate quasi 35mila presenze per sabato sera). Per questa partita inoltre non sono state imposte limitazioni: fatto che ha chiaramente favorito la vendita. La Fiorentina cercherà di sfruttare la spinta della sua tifoseria (anche se i milanisti saranno numerosi) per riscattarsi del match di andata.